Wpadki gwiazd z makijażem to salonowa codzienność. Czasami są one mało zauważalne, innym razem bardzo spektakularne. Nie omijają też największych nazwisk w branży i nie są domeną tylko polskiego show-biznesu. Wszystkie łączy chyba tylko jedno - po takich wpadkach makijażystki muszą raczej szukać innej pracy. Przypomnijmy: Kto jej to zrobił?! Angelina zaliczyła MEGA wpadkę z makijażem

Kolejną ofiarą została Beata Sadowska, która pojawiła się na imprezie urodzinowej marki MontBlanc. Tym razem jednak winę należy podzielić między samą zainteresowaną, a osobę odpowiedzialną za jej mejkap.

Sadowska ewidentnie przesadziła z opalaniem, a fatalny makijaż i błyski fleszów tylko to podkreśliły, dając komiczny wręcz efekt. Dziennikarka chyba nie zdawała sobie sprawy z tego, jak wygląda w obiektywie, bo pozowała uśmiechnięta i totalnie wyluzowana.

Jak wam się podoba Sadowska w wersji na Pocahontas?