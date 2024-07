Victoria Beckham lubi minimalistyczny styl. Zawsze ubiera się elegancko i często stawia na modny total look. Właśnie dlatego, zawsze wygląda tak luksusowo. Ostatnio pojawiła się ubrana na biało, od stóp do głów. To wyjątkowo trendowy look, który projektanci promują zarówno na ten, jak i na nadchodzący sezon.

Victoria założyła biały, szykowny płaszcz do kolan ze złotymi guzikami. Do niego dobrała białe spodnie i białe szpilki w szpic. Jak zwykle w looku gwiazdy niezbędne były też okulary przeciwsłoneczne. Wygląd uzupełniła równie minimalistycznym makijażem z beżowym błyszczykiem i gładką fryzurą.