Do wykonania makijażu Kasia Gajewska użyła:

• Podkład Healthy Mix nr 53 Bourjois

• Korektor Lasting Perfection nr 3 Collection 2000

• Puder Lexury Powder Cameo Ben Nye

• Brwi farbka Aqua Brow nr 25 Make Up For Ever

• Różowy cień z paletki d'Antonette Lime Crime

• Biały cień Tokio Sugarpill

• Brązowy cień Soba MAC

• Tusz 2000Calorie MaxFactor

• Fioletowy tusz nr 400 PUPA

• Cielista kredka Vow Illamasqua

• Bronzer nr 01 Shiseido

• Błyszczyk PK224 Shiseido