Kasia Gajewska do wykonania tego makijażu użyła:

• Podkład Matchmaster nr 1.5 MAC

• Korektor Lasting Perfection nr 3 Collection

• Puder Luxury Powder Cameo Ben Nye

• Brow Wiz w kolorze Brunette Anastasia Beverly Hills

• Cień Matt Wood The Balm

• Cień Texture MAC

• Brązowa kredka nr 03 Inglot

• Cielista kredka Vow Illamasqua

• Cienie z paletki Circus Sleek

• Pigment pomaranczowy nr 952 Make Up For Ever

• Pigment Euphoria Chaos Make Up

• Opalizujący cień Flirty Lilac Estee Lauder

• Tusz Lash Accelerator Endless Rimmel

• Rzęsy nr 318 Ardell

• Bronzer Bahama Mama The Balm

• Kremowy błyszczyk Dust Topshop

• Szminka Oh La Lilac Maybelline