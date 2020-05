Kasia Cichopek w hitowych botkach na wiosnę 2020. Idealnie pasują do sukienek!

Katarzyna Cichopek zachwyciła swoim wyglądem w najnowszej stylizacji. Gwiazda "M jak miłość" opublikowała na Instagramie i Facebooku zdjęcie, na którym pozuje w krótkiej spódnicy i jasnym swetrze. Look aktorki uzupełniły beżowe botki z ażurową cholewką - te ponadczasowe kowbojki idealnie sprawdzą się do spodni, spódnic, a przede wszystkim do wiosennych sukienek, np. tych w stylu boho, najlepiej w kwiaty.

Katarzyna Cichopek w kowbojkach polskiej marki

Katarzyna Cichopek opublikowała swoją nową fotkę w sieci, a internauci zachwycili się jej wyglądem. Fanom bardzo spodobała się stylizacja gwiazdy "M jak miłość". Zobaczcie, jak komentowali look Kasi Cichopek!

- Pięknie Kochana 😘 Proszę powiedzieć gdzie kupione buciki 🤗

- ❤️super botki Kasiu gdzie kupione

- Piękna stylizacja ❤️

- Super stylizacja !!! I te buty czad!- komentują internauci.

My również jesteśmy zachwyceni tymi pięknymi botkami Kasi Cichopek! Zamszowe kowbojki polskiej marki Carinii są prawdziwym hitem. Beżowe kowbojki idealnie wpisują się w trendy na wiosnę i lato 2020. My też takie chcemy! :)

Katarzyna Cichopek w beżowych botkach polskiej marki. Botki z ażurowym wykończeniem kosztują 489 złotych. Dlaczego warto je mieć? Ponieważ są niezwykle uniwersalne. Sprawdzą się wiosną i latem np. w połączeniu ze spódnicami czy sukienkami oraz jesienią - w połączeniu z mom jeans i płaszczem.

Aktorka wybrała buty marki Carinii.