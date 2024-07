Z przyjemnością ogłaszamy kolejny sukces polskiej marki na zagranicznym rynku. Tym razem news jest iście...gwiazdorski. Inglot 3. października ogłosił swój debiut na słynnym Broadway’u występując w roli partnera musicalu Pippin – zwycięzcy nagród Tony Awards 2013 za najlepszy powrót na scenę, za najlepszą rolę pierwszo i drugoplanową. Laureatką tegorocznej edycji tego niezwykle ważnego i prestiżowego konkursu dla twórców teatralnych została również reżyser musicalu Diaune Paulus.

Pełna humoru sztuka, wystawiona w barwnej scenerii doskonale łączy sie z tęczą kolorów, z jaką na całym świecie kojarzona jest marka Inglot. W trakcie pracy z aktorami, charakteryzatorzy i makijażyści wyselekcjonowali zestaw produktów tworząc ekskluzywna linię inspirowaną musicalem Pippin.

W skład kolekcji wchodzą dostępne w salonach i na stoiskach oraz online ozdoby do ciała o numerze 56, cień sypki z serii AMC 19, konturówka do powiek w żelu 95, eyeliner w płynie 25, rzęsy 49S, podwójna paleta cieni do powiek Freedom System (155, 426) pomadki do ust 867 i 829 oraz rozświetlacz do twarzy i ciała Sparkling Dust.