Kasia Gajewska do wykonania tego makijażu użyła:

• Podkład 123 Perfect - Bourjois

• Korektor CC Eye Cream - Bourjois

• Puder Luxury Powder Cameo - Ben Nye

• Dipbrow Pomade w odcieniu Blonde - Anastasia Beverly Hills

• Cienie z paletki d’Antoinette - Lime Crime

• Biały eyeliner Uniliner Lunar Sea - Lime Crime

• Zielony rozświetlacz Maryjane - Chaos Make Up

• Żelowy eyeliner Lasting Drama - Maybelline

• Cielista kredka Vow - Illamasqua

• Tusz 2000Calorie - MaxFactor

• Rzęsy You Complete Me - Velour Lashes

• Paletka do konturowania Contour Kit - Anastasia Beverly Hills

• Pomadka Tint Lipstick nr 2 - Bell