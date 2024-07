Kolor szary jest ponadczasowy. Bezpieczny, a zarazem nietuzinkowy i pasujący chyba do wszystkiego. Teraz przeżywa on swój modowy szczyt, głównie za sprawą mody na styl sportowy i dresowe dzianiny. Nam najbardziej podoba się szary w melanżowym, jasnym odcieniu.

Reklama

Zobaczcie inne świetne looki gwiazd

Właśnie na taką szarość postawiła Anna Wendzikowska. Podczas przygotoań do ostatniego pokazu Violi Piekut miała na sobie szare, dzianinowe wdzianko, dżinsowe rurki w tym samym odcieniu i idealnie do nich pasujące sportowe buty na koturnie. Do tego biały top i brązowa, klasyczna torebka shopper. Kobieco i z pewnością wygodnie. Jesteśmy bardzo na "tak"!

Reklama

Zobaczcie więcej zdjęć: