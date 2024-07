Dawid Woliński zaprojektował specjalny model kopertówki dla coraz bardziej popularnej marki Be my Lilou.

Reklama

Torebka "Dawid Woliński for Be my Lilou" wykonana jest z włoskich skór w czterech wariantach kolorystycznych: beżu, cappuccino, szarym i granatowym. Środek zaś, wyłożony jest kontrastową podszewką. Wierzch ozdobiony został kompozycją srebrnych łańcuszków do których projektant dołączył kultowe srebrne zawieszki Lilou.

Prosta i klasyczna kopertówka sygnowana nazwiskiem Dawid Woliński, spodoba się zapewne nie tylko miłośnikom modnych zawieszek Lilou.

Zobacz także

Cena ok. 890 zł.

Reklama

jm