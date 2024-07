O kreacjach stworzonych przez Dawida Wolińskiego marzy niejedna kobieta. Projektant ubiera największe gwiazdy polskiego show-biznesu i okazuje się, że nie tylko…

We wtorkowym programie Kuby Wojewódzkiego, Woliński przyznał, że szyje ciuszki dla swoich piesków!

- Jako projektant mam dużo ścinków, a yorki to nie są duże psy. Ja kocham swoje psy. Zimą jest im zimną i wychodząc na spacer, muszą mieć coś, co zakrywa im nerki i brzuch, dlatego ,żeby się nie odmroziły- tłumaczył Woliński.

Projektant przyznał, że dwa pieski – Frania i Józia, są dla niego jak rodzina.

Wygląda więc na to, że czworonożni przyjaciele Wolińskiego mogą być najmodniejszymi pieskami w kraju!

