Gala MTV EMA 2014 dostarczyła polskim fanom sporo emocji. Do Glasgow poleciał bowiem Dawid Kwiatkowski, który jako reprezentant naszego kraju rywalizował o nagrodę w kategorii "Best International Act". Wokaliście wprawdzie nie udało się zdobyć wymarzonego trofeum, ale za kulisami mówiło się, że zwycięstwo było naprawdę blisko. Przypomnijmy: Kwiatkowski otarł się o zwycięstwo na MTV EMA 2014. Szalał za kulisami ze światowymi gwiazdami

Dawid nie był jedynym Polakiem, który bawił się wśród zagranicznych gwiazd na niedzielnej gali. MTV wysłało tam również Wojtka z Warsaw Shore, który dostał od rodzimej stacji wyjątkowe zadanie. Wraz z przedstawicielem "Acapulco Shore" poprowadził bowiem prezentację dla przedstawicieli MTV z całego świata - dotyczyła ona oczywiście formatu "Shore". Po spełnieniu swoich obowiązków, Wojtek gościł na samej imprezie, a za kulisami złapał do zdjęć m.in. Ozzy'ego Osbourne'a, Arianę Grande czy Davida Hasselhofa.



Właśnie wróciłem z MTV EMA 2014, które odbyło się w Glasgow. Nie wiem co napisać, ponieważ nadal nie mogę dojść do siebie. Nie spodziewałem się, że Warsaw Shore tak odmieni moje życie... Nie sądziłem również, że zajdę tak daleko... :) Miałem okazję wypić drinka i zbić piątkę z Davidem Hasselhoffem, porozmawiać i objąć Ariane Grande, wziąć udział w zamkniętym koncercie Labrintha tylko dla garstki osób, porozmawiać i pożartować z Sharon i Ozzy Osbourne, a to tylko kilka z przygód, które mnie spotkały :))) MTV - Dziękuję - Kocham Was!!! - skomentował na gorąco.