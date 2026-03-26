Wojtek Gola zyskał rozpoznawalność za sprawą kontrowersyjnego formatu "Warsaw Shore". Następnie przeniósł się do mediów społecznościowych, co poszerzyło grono jego fanów. Kilka lat temu założył federację Fame MMA, zrzeszającą amatorów, ale influencerów, którzy stają ze sobą do walki. Projekt odniósł gigantyczny sukces i jest kontynuowany aż do dziś. Jak się właśnie okazało, Gola postanowił ostatecznie wycofać się z federacji.

Wojciech Gola odchodzi z Fame MMA

Wojtek Gola poinformował w mediach społecznościowych, że zamyka rozdział związany z Fame MMA, które założył w 2018 roku. Opublikował osobiste oświadczenie i podkreślił, że to finał ważnego etapu. Tym samym potwierdził, że po 7 latach kończy współpracę z federacją, którą współtworzył i z którą był kojarzony przez lata.

W swoim komunikacie Gola wrócił do momentu, w którym dopiero budował fundamenty przedsięwzięcia. Przekazał, że odbył dziesiątki spotkań z potencjalnymi inwestorami i podwykonawcami, a rozmowy często kończyły się fiaskiem. Zaznaczył też, że na początku nikt nie wierzył w jego koncepcję.

Tworząc tę federację pamiętam, jak nikt we mnie nie wierzył. Odbyłem dziesiątki spotkań z potencjalnymi inwestorami i podwykonawcami, które zazwyczaj kończyły się fiaskiem. Nikt nie wierzył w moją koncepcję, w której ''jutubery będą bili się w klatce''. Jednak ja wierzyłem. Nie poddawałem się do samego końca, miesiącami planując, szukając odpowiednich osób do projektu i wierząc w sukces tego biznesu

Dalej opisał moment, w którym pierwszy raz poczuł, że jego plan się powiódł. Zrobił wówczas jedną rzecz.

Pamiętam, jak o poranku przed pierwszą galą wiedziałem, że już jesteśmy ''na plusie'' i od teraz każde kolejne PPV będzie naszym zyskiem. Zadzwoniłem wtedy do Mamy i powiedziałem: ''Mamo, udało mi się''. To był moment przełomowy w moim życiu, który przyspieszył jego tempo wielokrotnie, pozwolił poznać niezliczoną ilość ciekawych osób, dał masę wspaniałych wspomnień i pomógł spełnić marzenia, o których młody Wojtek mógł tylko śnić, a jego pasja stała się pracą

Co dalej z karierą Wojtka Goli?

W swoim oświadczeniu Wojtek Gola zaapelował również do fanów, by nigdy się nie poddawali i wierzyli w swoje cele nawet, gdy nikt w nie nie wierzy. Zdradził również, na czym obecnie zamierza się skupić.

Chciałem Wam serdecznie podziękować za te wspólne 7 lat, w których mogłem spełniać się jako włodarz i wspólnik. Mam nadzieję, że tworząc federację, dostarczyłem Wam masę radości, a wieczory spędzone wspólnie ze znajomymi przy galach dawały Wam ogrom emocji! Aktualnie planuję skupić się na rozwoju swoich biznesów, marki własnej, pasji oraz poświęcić więcej czasu Rodzinie. Coś się kończy, a coś się zaczyna

W komentarzach internauci wyrażali ogromny smutek, ale i poparcie dla decyzji Wojtka. Pojawił się również wymowny wpis Sofi, którą obecnie możemy oglądać w "Królowej przetrwania". Ukochana Goli zostawiła pod postem emotkę ognia i uściśniętych dłoni.

