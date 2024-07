Od momentu pojawienia się na salonach blogerek modowych mija już rok. Dziewczyny z impetem wkroczyły do show-biznesu, a z czasem w mediach zaczęło być ich coraz więcej. To właśnie one odbierają teraz czas antenowy innym celebrytom i siadają w pierwszych rzędach na pokazach mody, podczas gdy inne znane nazwiska muszą zadowolić się gorszymi miejscówkami. Przypomnijmy: Blogerki w nowej kampanii popularnej sieciówki zamiast Sablewskiej. Jak wypadły?

Najwyraźniej jednak blogerki zaczęły czuć konkurencję we własnym podwórku. Dziś cała blogosfera żyje czymś, co można śmiało nazwać początkiem "wojny blogerek". Jedną z najczęstszych ofiar niepochlebnych artykułów czy tzw. "hejtu" w sieci jest Charlize Mystery. W obronę postanowiły wziąć ją koleżanki, które sugerują, że stoi za tym jedna znana blogerka. Pojawiają się również komentarze, że ta sama osoba kupuje fanów na Instagramie. Redaktorka serwisu "NaTemat.pl" przeanalizowała wypowiedzi m.in. Charlize Mystery, Alice-Point czy Cajmel i w swoim najnowszym tekście spekuluje, że chodzi o... Jessikę Mercedes.



W Polskim showbiznesie liczą się tylko kontakty. Aż dziwne, jak jedna osoba jest w stanie poustawiać sobie wszystkich dookoła. Pewnie mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale tak niestety jest. Fałsz i dążenie po trupach do celu to metody działania co poniektórych, mające na celu autopromocje kosztem mieszania innych z błotem. Co gorsze (albo może i lepsze) jest to niesamowicie przejrzyste i widoczne - napisała Alice-Point.

Sama zainteresowana czyli Charlize Mystery komentuje sprawę dość lakonicznie:



Mój komentarz w tej sprawie? Fejm twa krótko, a niesmak zostaje na zawsze. Wysyłanie donosów na koleżankę z branży? Chyba są inne sposoby na wybicie - czytamy na jej Facebooku.

Autorka artykułu, Karolina Bodura próbowała skontaktować się z Charlize Mystery, aby skomentowała nieco szerzej całą sytuację, ale ta wstrzymuje się dopóki "nie potwierdzi swoich przypuszczeń". Na razie nikt nie ma dowodów na poparcie swojej tezy, ale na Facebooku toczą się gorące dyskusje. To początek afery?

