Kilka tygodni temu Weronika Rosati pochwaliła się, że już wkrótce rozpocznie zdjęcia do nowego filmu, w którym zagra obok Sylvestra Stallone. Możliwości współpracy ze słynnym aktorem jest z pewnością powodem do dumy dla Rosati.

Okazuje się jednak, że nie wszyscy cieszą się z sukcesu Weroniki. Kuba Wojewódzki nie podziela entuzjazmu Rosati, czym podzielił się na łamach Polityki.

- Idzie nowe. Weronika Rosati zmieniła kolor włosów. Podobno taki był wymóg nowej produkcji z Sylvestrem Stallone, zatytułowanej „Bullet To The Head”. Weronika ma się wcielić w niej w blondynkę, obok której przejdzie Sylvester idąc do brunetki- napisał Kuba Wojewódzki.

Myślicie, że Kuba doceni kiedyś starania Weroniki?

