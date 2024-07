Wczoraj pisaliśmy o nowym pomyśle Martyny Wojciechowskiej. Znana i lubiana podróżniczka postanowiła zaprojektować i zająć się sprzedażą koszulek, które bardzo spodobały się facebookowiczom. Okazuje się jednak, że znalazł się ktoś, kto podważa fakt, że dziennikarka sama zaprojektowała koszulkę w której wystąpiła na pokazie jesiennej ramówki TVN.

Dorota Zawadzka, znana widzom jako Super Niania, postanowiła na Facebooku skomentować działalność Martyny.

"To jest koszulka wg projektu Martyny? A ja znam „Always unique, never boring” jako popularne hasło na koszulkach… do kupienia w sieci od zawsze… A ostatnio jako brand firmy produkującej posłania dla psiaków… Więc zastanawiam się GDZIE to projektowanie? Może krój koszulki? No chyba, że dziennikarz przekłamał i to NIE jest Martyny projekt"- napisała na tablicy dziennikarki Zawadzka.

Dorota Zawadzka już nieraz komentowała poczynania gwiazd. Wydaje się nam jednak, że koszulki są projektu Martyny, a tylko hasła na nich to ogólnie znane powiedzenia. Jak myślicie?