Wojciech Błach jest tatą na medal - i to podwójnym! Aktor rozstał się z Kamillą Baar, ale wychowuje z nią syna Bruna (7 l.). Dwa lata temu Wojciech ożenił się z Agnieszką i ona też urodziła mu dziecko.

Jeremi ma dopiero kilka miesięcy, a sławny tata robi wszystko, by chłopcy spędzali razem jak najwięcej czasu. Tylko nam aktor zdradził, że dba o to, by starszy syn nie czuł się samotny. Zobacz jak to robi!

Aktor ceni sobie czas spędzony z dziećmi.

Jego drugi syn przyszedł na świat w grudniu 2017 roku.