Woda stanowi nawet do 60% masy naszego ciała. Jest niezbędnym składnikiem funkcjonowania organizmu, bierze udział we wszystkich procesach, jakie w nim zachodzą i wspomaga prawidłowe działanie każdej tkanki. Człowiek nie może żyć bez wody, dlatego też musi dostarczać ją sobie codziennie.

Domowe dzbanki filtrujące to świetne rozwiązanie, jeśli chcesz mieć dobrą wodę zawsze pod ręką. Wygodne, tanie i ekologiczne rozwiązanie pozwala cieszyć się smakiem zdrowej wody w każdym momencie dnia.

Woda bez wychodzenia z domu

Picie wody pomaga utrzymać dobrą sylwetkę oraz zdrowie. Spożywanie koło 2 litrów dziennie oznacza, że po wodę należy sięgać bardzo często. Dzbanek filtrujący zapewnia jej dostępność w każdym momencie dnia. Korzystanie z tej metody sprawia, że szybko i łatwo można przyzwyczaić się do picia kranówki, ciesząc się jednocześnie jej dobrym smakiem. Wystarczy wlać wodę do dzbanka i po kilku chwilach użyć przefiltrowanej do picia lub gotowania.

Bezpieczna woda z kranu

Przeszkadza ci smak i zapach kranówki? Mimo, że jest ona przebadana i nadaje się do picia, wiele osób nie korzysta z niej ze względu na walory smakowe. Filtry, w które wyposażone są dzbanki Dafi zawierają węgiel w postaci granulek, który pochodzi z natury. Wytwarzany jest z łupin orzecha kokosowego. Zawarte w wodzie zanieczyszczenia oraz dodatki, takie jak na przykład chlor, przepływające przez pozytywnie naładowany węgiel aktywny, są przyciągane do jego powierzchni – to sprawdzone laboratoryjnie rozwiązanie stosuje się od lat na całym świecie. Dzięki takiemu działaniu kranówka w kilka chwil zmienia się w smaczną i zdrową wodę, pozbawioną wszelkich zanieczyszczeń. Dafi oferuje również filtry wzbogacające wodę w magnez lub alkalizujące, czyli wspomagające odkwaszanie organizmu.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Noszenie ciężkich zgrzewek wody spędza ci sen z powiek? Zapominasz o uzupełnieniu zapasów wody w butelkach? Korzystanie z dzbanka filtrującego sprawi, że pozbędziesz się tych problemów. Zapomnij o staniu w sklepowej kolejce i ciesz się smakiem wody w domowym zaciszu, kiedy tylko masz na to ochotę. Co więcej, używanie dzbanka filtrującego pozwoli również zaoszczędzić pieniądze. Woda sprzedawana w butelkach to w istocie, w większości, woda źródlana, która zazwyczaj zawiera mniej składników mineralnych niż powszechnie dostępna kranówka. Kupujemy więc coś, co mamy zawsze pod ręką. Korzystanie z dzbanka to jednorazowa inwestycja, która w szybkim czasie zwróci się z nawiązką. Jedyne, o czym należy pamiętać, to wymiana filtra w dzbanku. O tym, kiedy to zrobić przypomni sam dzbanek, wskazując, że filtr stracił swoje właściwości.

Za rezygnację z kupowania wody butelkowanej do domu podziękuje nam również natura. Żyjemy w czasach, kiedy każdy, nawet najmniejszy krok w walce o jej czystość, jest bardzo ważny. Ograniczając użycie jednorazowych butelek z plastiku, możemy znacząco przyczynić się do dbania o środowisko. Dzbanki filtrujące wykonane są z plastiku niezawierającego BPA, są atestowane i może korzystać z nich cała rodzina.

Inwestycja w dzbanek filtrujący to najzdrowsze, najtańsze i najwygodniejsze rozwiązanie, by cieszyć się smaczną wodą każdego dnia, dbając o siebie, swoich bliskich i naturę. Regularne nawadnianie powinno stać się naszym codziennym obowiązkiem. Musimy pamiętać, że z piciem wody wiążą się same korzyści, może ona nawet pomóc w walce z infekcjami. Doceńmy płyn, który towarzyszy nam od zawsze, bo jest naprawdę wyjątkowy.

Artykuł powstał z udziałem marki Dafi