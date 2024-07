Gala wręczenia Oscarów to okazja do zaprezentowania nie tylko pięknych sukni o wartości tysięcy dolarów, ale także ciekawych makijaży i fryzur. Wśród światowych gwiazd znalazło się kilka dominujących trendów, np. koki, falujące włosy i krótkie uczesania.

Reklama

Więcej o Oscarach przeczytasz tutaj >>>

Reklama

Na tegorocznym rozdaniu Oscarów kilka aktorek postawiło na naturalną wersję - włosy zaczesane do tyłu. To uczesanie sprawiło, że prezentowały się dziewczęco i bez efektu przestylizowania. Wśród miłośniczek tej fryzury znalazły się Jennifer Lawrence, Naomi Watts i Salma Hayek. Ich fryzury były idealnym uzupełnieniem całych stylizacji. Jeśli jesteście ciekawi jak inne gwiazdy wyglądały na Oscarach 2013, zajrzyjcie do naszej galerii.

Tak prezentują się uczesania gwiazd na gali wręczenia Oscarów 2013: