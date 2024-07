Styliste ULTÎME jest nie tylko odpowiedzią na potrzeby Claudii Schiffer, ale również spełnieniem 5 największych stylizacyjnych marzeń kobiet: doskonałe utrwalenie fryzury, zmysłowa objętość, idealny połysk, naturalne fale oraz gładkie, lśniące i proste włosy. Słynna top modelka właśnie te 5 fryzurowych hitów prezentuje na sobie. Zajrzyjcie zatem do naszej galerii!

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów na wiosnę i lato 2015

Reklama

Z nową linią do stylizacji od Schwarzkopf, każda kobieta może odtworzyć najpiękniejszy look supermodelki, prosto z wybiegów, w swoim własnym domu. Bez względu na to, czy marzeniem jest burza loków, stylowo upięte czy gładkie, wyprostowane włosy - celem każdej kobiety jest to by fryzura utrzymała się w nienaruszonym stanie jak najdłużej. Aby zapewnić stylizacjom właśnie ten efekt efekt, każdy z produktów styliste ULTÎME zawiera technologię micro-Styler. Mikrocząstki łączą się tworząc cienki, niewidoczny film, który otula każdy włos, zapewniając wielogodzinne utrwalenie, strukturę i elastyczność.

Zajrzyjcie do galerii ze stylizacjami Claudii Schiffer: