Coraz częściej w sklepie można znaleźć ubrania i różne produkty z metką lub logo „100% bawełny organicznej”. Brzmi dobrze, w końcu wszystko co organiczne wydaje się lepsze :). Jednak czy naprawdę wiesz, czym bawełna organiczna różni się od tej zwykłej? I dlaczego to właśnie po nią powinnaś sięgać podczas zakupów? Czas poznać parę ważnych faktów!

Bawełna organiczna pochodzi z certyfikowanych upraw ekologicznych

Co to właściwie oznacza? Bawełna jest uprawiana w nienawożonej chemicznie ziemi przez co najmniej trzy lata. Do jej uprawy nie używa się toksycznych substancji, takich jak pestycydy, herbicydy oraz nawozy sztuczne. Jak zatem zyskuje się plon? Wykorzystując nieszkodliwe dla środowiska, a skuteczne substancje podlegające biodegradacji - kwas cytrynowy, naturalnie owadobójczy czosnek, papryczki chilli, lucernę i wyciąg z drzewa neem.

Adobe Stock

Organiczna bawełna jest zbierana ręcznie

Obróbka tradycyjnej bawełny polega na poddawaniu jej licznym procesom chemicznym - najpierw myje się ją, potem wybiela, farbuje i drukuje. Do tych wszystkich procesów zużywa się około 8 tysięcy różnych środków chemicznych! Czy chciałabyś nosić tablice Mendelejewa na swojej skórze? Raczej nie. Natomiast bawełna organiczna zbierana jest ręcznie, a to eliminuje zanieczyszczenia. Do jej mycia używa się tylko łagodnych, naturalnych środków. Efektem jest wysoka jakość produktu – materiał niepoddawany brutalnej obróbce chemicznej jest trwalszy, a włókna bardziej miękkie i puszyste.

Adobe Stock

Bawełna organiczna jest bezpieczna dla skóry

Dzięki ekologicznemu sposobowi obróbki bawełna organiczna jest wolna od resztek chemicznych substancji, które mogą podrażnić skórę. Ubrania i produkty zrobione z bawełny organicznej pozwalają jej oddychać, nie powodują alergii i odparzeń. Są polecane również dla delikatnej skóry niemowlaków.

Na sam koniec warto wspomnieć jeszcze o jednej ważnej kwestii - organiczność znaczy fair trade! Uprawa roślin i produkcja wyrobów z bawełny organicznej odbywa się w warunkach wolnych od wyzysku i niewolniczej pracy. Co to dokładnie oznacza? Niewykorzystywanie dzieci, godziwa zapłata i przestrzeganie praw pracowniczych.

Adobe Stock

Wybierając bawełnę organiczną stawiasz na swoje zdrowie, lepszą jakość produktów, czystszą planetę oraz odpowiednie traktowanie pracowników. Według nas wybór organicznej bawełny jest obecnie jedynym słusznym wyborem.

Wkładki higieniczne Bella Intima

Gdzie znajdziesz bawełnę organiczną? Oprócz ubrań, dodatków, szukaj jej również we… wkładkach higienicznych! Na bawełnę organiczną stawia polska marka Bella, której wkładki higieniczne Bella Intima pokryte są 100% organiczną bawełną. Potwierdza to piktogram „100% organic cotton” na opakowaniu produktu, który oznacza, że surowiec, z którego je wykonano, pochodzi z upraw ekologicznych i spełnia wszelkie wymagane normy.

Pamiętaj, że wkładki higieniczne, które mają kontakt z tak delikatnym miejscem, jakim są okolice intymne, po prostu MUSZĄ być bezpieczne i dobrej jakości.

Co warto jeszcze wiedzieć o wkładkach higienicznych Bella Intima?

Ich wyjątkowo delikatne pokrycie jest zrobione z w 100% naturalnej bawełny organicznej. Dzięki temu wkładki nie drażnią nawet najbardziej wrażliwej skóry i nie powodują alergii ani odparzeń.

Celuloza zastosowana wewnątrz wkładki jest bielona bez użycia chloru, za pomocą metod, które nie wiążą się z wydzielaniem substancji szkodliwych dla środowiska.

Nie ma w nich barwników ani naturalnego lateksu, który może wywołać podrażnienie lub reakcję alergiczną.

Są testowane dermatologicznie.

Pozwalają skórze oddychać.

Co najważniejsze - są przyjazne dla ciebie i dla środowiska.

Mat.prasowe

W trosce o środowisko, wkładki higieniczne Bella Intima zapakowane są w kartonik wykonany z surowca pochodzącego z kontrolowanych źródeł. Kupując ten produkowany w Polsce produkt, wspierasz również odpowiedzialną gospodarkę leśną na świecie.

Pamiętaj, że za każdym razem, gdy coś kupujesz, tak naprawdę głosujesz na dany produkt, jego jakość i filozofię. Warto pokazać markom, że nam, konsumentom, zależy na lepszym świecie. Dlatego wybieraj zawsze świadomie i odpowiedzialnie.

Mat.prasowe

Materiał powstał z udziałem marki Bella