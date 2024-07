W sezonie wiosna-lato 2015 w Tally Weijl na prowadzenie wychodzi dżins! Wśród najnowszych propozycji marki znajdziecie m.in.: casualowe boyfriendy, sprane Mom Jeans i mocno wytarte spodnie typu skinny – wiosną denim prezentuje różne oblicza.

Dżins w wydaniu "total look" to jeden z najgorętszych trendów nadchodzącego sezonu. Poza dżinsem w wielu odsłonach, wśród propozycji Tally Weijl znajdziecie także kwiatowe printy. Pastelowe bluzy z romantycznym motywem, w zestawieniu z mocnymi odcieniami niebieskiego tworzą wyraziste kobiece zestawy, na co dzień. A wy jak będziecie nosić dżins w tym sezonie?

W galerii znajdziecie kampanię Tally Weijl na wiosnę 2015: