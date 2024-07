Jeśli nie macie pomysłu na wiosenny ekstrawagancki dodatek – pomyślcie o srebrnych butach. Nie ważne, czy są to szpilki, czy tenisówki, ważne by się świeciły w blasku słońca.

Srebrne buty można było oglądać zarówno na pokazach tj. Etro (na zdjęciu) lub na gwiazdach. Potwierdza to tezę, że pasują one do wszystkiego. Są na tyle ekstrawaganckim dodatkiem, że świetnie wpasują się w każdą stylizację.

Srebrne szpilki doskonale będą pasować zarówno do kwiatów jak i stonowanych kolorystycznie ubrań. A czy jest coś bardziej szalonego niż srebrne adidasy w połączeniu ze strojem na siłownię?

Nasza rada: zaszalej, tej wiosny odkryj się na nowo i nie bój się eksperymentować.

Zapraszamy do naszej galerii srebrnych butów >>>

