Nowy rok 2012 ma dopiero dwa dni, ale my już myślimy o wiośnie. Synoptycy przewidują, że ładna pogoda nadejdzie szybciej niż się tego spodziewamy, dlatego specjalnie dla was opisujemy kolejny trend, który będzie wiosenno-letnim hitem.

Mianowicie, krótkie topy. Tę tendencję można było zaobserwować już jakiś czas temu, jednak dopiero w nadchodzącym sezonie jej popularność sięgnie zenitu.



Na wybiegach u Charlotte Ronson, Rebcki Minkoff, Preen, Creatures of the Wind, a nawet rodzimego Zuo Corp. można było zaobserwować wiele wariacji na temat krótkich topów. Z czego można wywnioskować, że wiosną modne będą te z długimi rękawami, krótkimi, na ramiączka, a także te ultrakrótkie przypominające biustonosz.



Teraz tylko pozostaje czekać na upały…



Od lewej: Rebecca Minkoff, Zuo Corp, Charlotte Ronson.



jm

