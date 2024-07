8 z 10

MAC - Extended Play Gigablack Lash

TO MASKARA , KTÓRA WYKRACZA POZA GRANICE KOLORU CZERNI . WYDAJNA I DŁUGOTRWAŁA - DO 16 GODZIN - W KOLORZE INTENSYWNEGO GRAFITOWEGO KARBONU. PODKRĘCA, PODNOSI ORAZ WZMACNIA NATURALNĄ GRUBOŚĆ RZĘS DAJĄC PRZY TYM GŁADKIE I MIĘKKIE WYKOŃCZENIE. MALUTKA SZCZOTECZKA POKRYTA MIKRO-KULECZKAMI UMOŻLIWIA DOTARCIE I POKRYCIE NAWET NAJMNIEJSZYCH RZĘS OD NASADY, AŻ PO SAME KOŃCE CO SPRAWI, ŻE OKO NABIERZE MOCNEGO, SCENICZNEGO WYGLĄDU.

Cena ok. 95 zł