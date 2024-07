Limitowana kolekcja MAC Fantasy of Flowers dostępna będzie w sprzedaży od marca, ale my już prezentujemy nowości marki. Najnowsza linia do makijażu MAC to połączenie pastelowych odcieni z intensywnymi kolorami rodem z lat 80.

Jak piszą o niej twórcy, kolekcja MAC Fantasy of Flowers to przepiękny ogród ze zniewalającym wachlarzem kolorów, odsłoni ukryte przyjemności wydobyte z delikatnych pastelowych pigmentów zaś iskrzący błyszczyk zrosi nasze usta świetlistym blaskiem.

Różowe odcienie eksplodują ze szminek, podczas gdy niebiańskie hybrydy mineralnych cieni do powiek, rozkwitają niczym kwiat w całej swojej doskonałości, a lakiery do paznokci wniosą kwiecistą fantazję do życia.

Zachęcone?