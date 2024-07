Anja Rubik od dawna uchodzi za ikonę modelingu. Na swoim koncie ma ogromne sukcesy i współpracę z największymi światowymi fotografami. Ponadto od ponad 8 lat mieszka w Nowym Jorku otoczona hollywoodzkimi gwiazdami. Sukces po prostu wpisany jest w jej życie.

W najnowszym numerze magazynu „Viva!” Anja Rubik wspomina swoje dotychczasowe osiągnięcia i zdradza wiele sekretów swojego życia w USA. Modelka z dumą opowiada o Manhattanie, który uwielbia i o swojej dzielnicy, w której mieszka (Greenwich Village) pośród Cameron Diaz, Julianne Moore czy syna Johna Lennona:

- W mojej dzielnicy mieszka wiele gwiazd. Po drugiej stronie ulicy Cameron Diaz, za rogiem – Julianne Moore i syn Johna Lennona, Sean Lennon – wyznała modelka.

Jednak Anja Rubik przyznała, że nie robi to na niej dużego wrażenia, ponieważ w Nowym Jorku wszyscy są przyzwyczajeni do widoku gwiazd w spożywczakach czy uprawiających jogging. To tłumaczy, dlaczego gwiazda czuje się tam bardzo dobrze i nie musi na co dzień przesadnie dbać o wygląd. Najczęściej Anję można spotkać w bluzie, dżinsach i trampkach.

Cały wywiad przeczytasz na łamach nowego numeru "Vivy!". Już w sprzedaży.

