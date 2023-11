Teraz Dorota Szelągowska przygotowuje się do porodu, a potem skupi się na opiece nad dzieckiem, co oznacza, że przez jakiś czas nie będzie nowych odcinków „Domowych rewolucji”. Zamiast nich na początku listopada na antenie HGTV zadebiutuje show „Darek solo”, prowadzony przez Dariusza Wardziaka, stolarza znanego z programów Szelągowskiej. Tak, tak! Chodzi o "Darka stolarza", który regularnie pojawia się u boku Doroty Szelągowskiej w "Domowych rewolucjach" i programie "Dorota was urządzi". Naczelny stolarz polskiej telewizji tak bardzo spodobał się widzom, że dostał swój własny program! Zajmie się w nim tworzeniem wyjątkowych rzeczy, dzięki którym przestrzeń w niejednym domu zyska zupełnie inny wymiar. W każdym odcinku Darek w tajemnicy przez właścicielem mieszkania przygotuje mu wnętrzarską niespodziankę. Wszystko w porozumieniu z bliskimi osobami bohatera programu.

Kiedy na ekrany wróci Dorota Szelągowska?

Tego stacja TVN jeszcze nie wie!

– Bardzo się cieszymy, że rodzina Doroty się powiększy, i planujemy na nią czekać, aż będzie gotowa wrócić do pracy i nagrywać nowe odcinki – mówi nam osoba z PR stacji TVN.

A czekać warto, bo dziecko na pewno sprawi, że Dorota zyska jeszcze więcej pozytywnej energii i entuzjazmu, który jest jej znakiem firmowym!

Dorota z Darkiem, który ją na razie zastąpi!