Zaledwie kilkanaście dni temu odbyła się premiera kolekcji Versace dla H&M, a popularna sieciówka już informuje o kolejnej współpracy. Tym razem H&M nawiąże współpracę ze słynnym domem mody Marni.

Słynąca ze swoich oryginalnych nadruków i inwencji twórczej Marni to jeden z największych rarytasów w świecie mody. Jej założycielka i dyrektor kreatywna Consuelo Castiglioni opracowała dla H&M wiosenną kolekcję damskich i męskich ubrań, stanowiącą esencję Marni. Kolekcja, która będzie dostępna od 8 marca 2012 w około 260 sklepach na całym świecie, a także online, obejmuje zarówno odzież, jak i dodatki w cenach H&M, co oznacza, że każdy będzie miał szansę wejść do świata Marni.

– Chciałam stworzyć typową garderobę Marni, zawierającą wszystkie nasze ulubione ubrania z typowymi nadrukami i materiałami w nowej interpretacji. Jak zawsze uwielbiam zestawienia nadruków i kolorów, mieszanki nowoczesnych grafik plemiennych i Bauhaus z dodatkiem sportowych elementów użytkowych – Consuelo Castiglioni, założycialka i dyrektor kreatywna.

Kolekcja Marni dla H&M będzie odznaczać się swobodą i eksperymentalnym charakterem, z których słynie marka. Znajdziemy desenie w ostrych kolorach do noszenia razem, warstwami, które będą zarówno ładnie do siebie pasowały, jak i ciekawie ze sobą kontrastowały. W kolekcji damskiej kolory są żywe, a nadruki śmiałe, inspirowane Afryką lub w formie barwnych bloków. Sylwetki są typowe dla Marni – z pełnymi plisowanymi spódnicami, sukienkami, przykrótkimi spodniami i żakardowymi dzianinami. Wśród materiałów znajdziemy jedwab i bawełnianą popelinę. Kolekcja oferuje też biżuterię, buty, torebki i chusty dla pełnego wizerunku.

Nie tylko kobiety będą mogły się ubrać w stylu Marni. Kolekcja będzie obejmowała także męskie ubrania.

Kolekcja Marni to efekt najnowszej współpracy projektanckiej firmy H&M, która wcześniej pracowała już z takimi markami jak Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Comme des Garçons, Jimmy Choo, Lanvin, a ostatnio Versace.

