Anna Mucha wybrała się na wakacje w listopadzie! Aktorka pochwaliła się zdjęciami w bikini z plaży, potargana morskim wiatrem, stąd było wiadomo, że gwiazda wyjechała do ciepłych krajów. Pierwsza myśl? Toskania, bo przecież Mucha tam zawsze spędza wolny czas z rodziną. Ale jak się dowiedziało Party.pl, Anna Mucha pojechała do Izraela! Niestety były to tylko krótkie wakacje - kilka dni, by choć na chwilę oderwać się od jesiennych chłodów w Polsce.

Reklama

I tak zazdrościmy. A Wy?

Zobacz: Mucha wydała swoją pierwszą książkę. Pomysł na jej napisanie zrodził się spontanicznie

Zobacz także

Ania Mucha na plaży w Izraelu:

Słonecznego dnia wszystkim ! ???? A photo posted by Anna Mucha (@taannamucha) on Nov 4, 2015 at 12:31am PST

Ania Mucha w bikini na plaży w Izraelu:

Och ... taka jestem ... nieuczesana ???? buziaki na dzien dobry ! A photo posted by Anna Mucha (@taannamucha) on Nov 3, 2015 at 1:29am PST

Ania Mucha na plaży w Izraelu: