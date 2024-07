3 z 9

Lato tego roku z pewnością należało do Sylwii Grzeszczak. Jej dwa single szturmem zdobyły listy przebojów, jej solowa płyta "Sen o przyszłości" pokryła się platyną i lada dzień można spodziewać się dziesiątek nominacji i nagród dla tej artystki. Ale trzeba pamiętać, że to nie pierwszy raz kiedy Sylwia zaistniała w świadomości ludzi. Kilka lat temu razem z raperem Liberem wydała płytę "Ona i on". Jednak tegoroczny powrót był o wiele bardziej spektakularny.