Postimpresionizm, to jeden z najbardziej niezwykłych i śmiałych zarazem etapów sztuki. Barwa, światłocienie i forma zaczynają mieć takie samo znaczenie dla artysty, co emocje jakie towarzyszyły mu w trakcie tworzenia dzieła. A to w połączeniu z modą codzienną tworzy niesamowity duet.

Paul Gauguin to artysta, którego sztuka poprzedzała jego czasy. Nonkorfomista, który w odległych, egzotycznych krainach poszukiwał tego, co magiczne i dzikie. W sztuce pierwotnej dopatrywał się prawdziwej ludzkości i emocji, które stawały się pełnym kontrastem dla epoki, w której dane mu było żyć.

Reklama

Limitowana kolekcja t-shirtów z reprodukcjami obrazów Gauguina, to niezwykły element w wiosenno – letniej kolekcji marki Reserved. Dzięki tym nadrukom, proste bawełniane koszulki stanowić będą idealną propozycję nie tylko dla miłośników twórczości tego malarza, lecz również będą wyjątkowo modnym uzupełnieniem zarówno dla casualowych, jak i bardziej wyrafinowanych stylizacjach.

Wśród wyjątkowych, magicznych wręcz obrazów artysty, projektanci Reserved wybrali m.in. wpisany w kanon malarstwa obraz „Kobiety z Tahiti”, niezwykle zmysłowe przedstawienie „Nafea Faaipoipo” (Kiedy wyjdziesz za mąż) czy leniwą „Sjestę”.