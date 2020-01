Beata Tyszkiewicz wróci do "Tańca z Gwiazdami" i do show-biznesu? Uwielbiana przez widzów aktorka podjęła zaskakującą decyzję! Beata Tyszkiewicz przez 13 lat była jurorką w tanecznym show. Niestety w 2017 roku okazało się, że gwiazda ma poważne problemy ze zdrowiem- przeszła zawał serca i trafiła do szpitala. Beata Tyszkiewicz skupiła się wówczas na walce o zdrowie i pożegnała się z "Tańcem z Gwiazdami".

Zdecydowałam się wziąć odpoczynek od „Tańca z gwiazdami". To bardzo wymagający program. Bo to nie tylko dwie godziny na wizji, ale też próby i inne długie nagrania. Na pewno będę tęsknić, to z resztą będzie chyba tęsknota obopólna - mówiła wówczas w rozmowie z "Faktem".

Wszyscy fani Beaty Tyszkiewicz i "Tańca z Gwiazdami" cały czas mieli jednak nadzieję, że aktorka kiedyś wróci do programu. Czy tak się stanie? Komentarz córki Beaty Tyszkiewicz jest jednoznaczny!

Beata Tyszkiewicz rezygnuje z życia publicznego!

Niestety, wszystko wskazuje na to, że Beata Tyszkiewicz nie wróci do "Tańca z Gwiazdami". Co więcej, jej córka w rozmowie z mediami przyznała, że aktorka chce zrezygnować z życia publicznego! Dlaczego? Co się dzieje z Beatą Tyszkiewicz?

Mama nie chce wracać do życia publicznego. Chce od tego odpocząć. Tak zdecydowała i jest uparta. Wszystko ma związek z szacunkiem, jakim moja mama darzy swoją publiczność. Ona uważa, że gwiazda zawsze i wszędzie powinna być wzorem, dobrze wyglądać i nie urażać ludzi swoją słabością i gorszym wizerunkiem - "Super Express" cytuje Karolinę Wajdę.

Jak donosi dziennik właśnie z tego powodu Beata Tyszkiewicz nie chce wyjechać nawet do sanatorium. Wypoczywa więc w swoim mieszkaniu w mieście i dworku Karoliny Wajdy pod Warszawą.

Warunki mam dla niej sanatoryjnie - zapewnia córka aktorki.

Żałujecie, że Beata Tyszkiewicz nie wróci do "Tańca z Gwiazdami"? My bardzo!

Beata Tyszkiewicz nie wróci do "Tańca z Gwiazdami".

Aktorka rezygnuje z życia publicznego.