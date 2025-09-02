Stanisław Soyka, jeden z najbardziej cenionych polskich artystów, zmarł nagle 21 sierpnia 2025 roku w wieku 66 lat. Tragiczne wydarzenie miało miejsce tuż przed jego planowanym występem na scenie Opery Leśnej w Sopocie. Artysta miał wystąpić na koncercie, do którego przygotowywał się jeszcze dzień wcześniej. Jego śmierć była ogromnym wstrząsem dla fanów i całej polskiej sceny muzycznej.

Informacja o odejściu Soyki poruszyła nie tylko środowisko artystyczne, ale również tysiące Polaków, którzy od lat śledzili jego twórczość. Artysta był nie tylko wokalistą, ale też kompozytorem i muzykiem o wyjątkowym dorobku. Dla wielu osób jego twórczość stanowiła istotną część kultury i tożsamości muzycznej kraju.

Pogrzeb Soyki odbędzie się na Saskiej Kępie i Powązkach

Rodzina Stanisława Soyki ogłosiła datę i miejsce uroczystości pogrzebowych. Msza żałobna odbędzie się 8 września o godzinie 12:00 w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Alfreda Nobla 16 na warszawskiej Saskiej Kępie. To miejsce ma szczególne znaczenie – właśnie w tej dzielnicy artysta mieszkał przez wiele lat.

Po mszy, o godzinie 14:00, zaplanowano pochówek na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy ul. Powązkowskiej 43/45. To miejsce spoczynku wielu wybitnych Polaków, a wybór tej nekropolii dla Soyki to ogromne wyróżnienie. Sam pogrzeb ma mieć charakter państwowy i odbędzie się z udziałem władz oraz wojska.

Artysta spocznie wśród zasłużonych

Stanisław Soyka zostanie pochowany w prestiżowej Alei Zasłużonych na Powązkach. To miejsce, gdzie spoczywają wybitni przedstawiciele polskiej kultury, nauki, polityki i sportu. Według ustaleń "Faktu", jego grób będzie zlokalizowany niedaleko Kwatery Smoleńskiej. W pobliżu znajdują się miejsca pochówku takich osobistości jak Emilian Kamiński, Janusz Weiss, Edward Hulewicz czy Wojciech Trzciński.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie potwierdził, że prace przy grobie jeszcze się nie rozpoczęły. Jednak zgodnie z ich informacją, standardowy czas wykonania grobu to dwa-trzy dni, więc przygotowania zostaną przeprowadzone na czas przed planowanym pochówkiem.

Rodzina prosi o spokój – ostatnie pożegnanie bez fleszy

Rodzina Stanisława Soyki wydała oficjalne oświadczenie, w którym apeluje o zachowanie prywatności w trakcie ceremonii pogrzebowej.

W tym trudnym dla nas czasie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, niewykonywanie zdjęć oraz o powstrzymanie się od składania kondolencji. Pragniemy pożegnać naszego Bliskiego w atmosferze ciszy, skupienia i wspólnej modlitwy

Taki apel ma zapewnić godne i spokojne pożegnanie bez medialnego zgiełku. Rodzina chce, by ostatnie chwile z Soyką były wyrazem szacunku i refleksji, a nie okazją do fotografowania i sensacyjnych relacji.

