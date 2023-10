Za nami 5. edycja wielkiej loterii Almette, w której do wygrania były codzienne nagrody pieniężne oraz nagroda główna – urządzony „pod klucz” ekologiczny dom w sercu Tatr z widokiem na Giewont. Polacy pokochali tę wyjątkową akcję i z każdym rokiem coraz więcej osób postanawia wziąć udział w zabawie. Niestety, zwycięzcą EKO DOMU może być tylko jedna osoba, a w 2020 jest nią Pani Aneta Ciemięga! Klucze przekazał laureatce urodzony na Podhalu piosenkarz i gwiazda Staszek Karpiel-Bułecka, który nie tylko oprowadził laureatkę po domu, ale i opowiedział o okolicznych atrakcjach i pięknych polskich górach. Mało kto sprawdziłby się w tej roli tak dobrze jak sympatyczny góral o pięknym głosie:).

Wielka loteria Almette 2020

W tej edycji wielkiej loterii Almette laureatką została pracująca na co dzień w banku Pani Aneta Ciemięga z miejscowości Wohyń we wschodniej Polsce. Kobieta próbowała wygrać dom Almette już w poprzednich edycjach, jednak dopiero w tym roku los okazał się być dla niej bardzo łaskawy!

Wysłałam tylko 3 kody z wieczek. Za pierwszym razem poprosiłam brata, żeby zarejestrował kod na stronie loterii. Zrobił to, ale powiedział, że i tak pewnie nie wygram, bo to nierealne. A tu proszę! Może to dzięki niemu wygrałam, bo los chciał mu przytrzeć nosa – z uśmiechem mówiła Pani Aneta.

Jak wyznała Staszkowi Karpielowi-Bułece telefon z informacją o tym, że wygrała nagrodę główną w loterii Almette, bardzo ją zaskoczył: W pierwszej chwili nie uwierzyłam temu panu, który do mnie zadzwonił. Myślałam, że to żart. Prędzej bym uwierzyła w wygranie 1000 zł, a tu informacja, że dom! Ale gdy już do mnie dotarło, że faktycznie wygrałam, nie mogłam się doczekać, żeby zadzwonić z tą sensacją do siostry - a zwłaszcza do brata! – powiedziała Pani Aneta.

Ekologiczny dom Almette w Tatrach

A jak w tym roku wygląda dom Almette? Jak zawsze zachwycająco! Projektanci, planując go, postawili tym razem na połączenie przytulnej nowoczesności z innowacyjnymi eko-technologiami. Tak powstał EKO DOM – drewniany, całoroczny i pełen energooszczędnych rozwiązań. Jednym z nich są panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachu, które pomagają zminimalizować koszty użytkowania. Dodatkowo, pani Aneta będzie mogła za pomocą swojego smartfona zarządzać ogrzewaniem i oświetleniem, z dowolnego miejsca na ziemi!

Co zaskoczyło laureatkę w nowym domu? Nie będę ukrywała, że na żywo zrobił na mnie wielkie wrażenie. Jest większy i piękniejszy niż myślałam… i te niesamowite widoki! – powiedziała przejęta Pani Aneta. Zwróciłam również uwagę na to, że wszystko jest tak pięknie urządzone, wszystko idealnie skomponowane, pasujące do siebie, każdy detal. Widać, że projektant nad tym pracował i super, że zadbano o to, by dom był eko.

W tym roku przekazanie kluczy, z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną, przybrała wyjątkowy charakter – zwyciężczyni towarzyszyli bliscy, siostra i brat z partnerką, a w domku pojawiła się minimalna liczba osób ze strony Organizatora. Na miejscu czekała jednak niespodzianka. Prezes Hochland Polska – Peter Knauer, pojawił się na ekranie i w wideo rozmowie życzył Pani Anecie, aby szczęście cały czas jej towarzyszyło, a w swoim pięknym, nowym domu czuła się, jak… u siebie:).

Wielki finał loterii Almette nie mógł obyć się bez pysznego tortu i przekąsek oczywiście z serkiem Almette w roli głównej! Ta wyjątkowa uczta została przygotowana przez znanego szefa kuchni i ambasadora marki Almette – Davida Gaboriaud.

Tymczasem Pani Aneta już wie, jak spędzi najbliższy czas w swoim nowym domu.

Jestem zachwycona kominkiem. – podkreśla zwyciężczyni. Zawsze marzyłam, żeby móc sobie przy nim siedzieć. Czyli plan jest prosty: kominek, kanapa, rodzina i … nasi przyjaciele! Fajnie!

Wygrana Pani Anety jest doskonałym przykładem na to, że zawsze trzeba próbować, a w loterii Almette każdy ma szanse wygrać. Wystarczy wysłać kody i myśleć pozytywnie!

