Victoria Beckham to z pewnością jedna z największych obecnie ikon mody na świecie. Każda jej stylizacja, nawet na co dzień, dopieszczona jest do perfekcji. Nie zdarzają się jej żadne wpadki, a swoją pasją do mody zaraża już także małą córeczkę. Przypomnijmy: Victoria z Harper na lotnisku. Jedna bardziej stylowa od drugiej

Przez kilkanaście lat funkcjonowania w show-biznesie szafa Victorii powiększała się z dnia na dzień. Przyszedł jednak moment, żeby podzielić się ze swoim fankami tymi ubraniami, których gwiazda już nie używa. W dniach 20-25 sierpnia odbędzie się wielka wyprzedaż ponad 600 (!) kreacji Beckham na internetowym serwisie theoutnet.com. Pieniądze z aukcji nie trafią jednak do projektantki.

Całość zostanie przekazana na rzecz fundacji Mothers2Mothers (Matki-Matkom), zajmującej się edukacją i wsparciem matek-nosicielek wirusa HIV. Była wokalistka Spice Girls odwiedziła siedzibę stowarzyszenia w RPA. Bardzo przejęła się losem kobiet, dlatego też postanowiła w tak oryginalny sposób wesprzeć jej działania:

Wizyta naprawdę odmieniła moje życie. Nigdy jeszcze czegoś takiego nie doświadczyłam. Chciałam zrobić najwięcej, ile mogłam - mówi Beckham

Na aukcji będzie można kupić nie tylko sukienki Victorii od znanych projektantów, które były zaprojektowane specjalnie dla niej, ale też mnóstwo dodatków - butów, torebek czy biżuterii.

