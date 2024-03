Stanisław z "Rolnik szuka żony" ma powody do dumy i radości! Chociaż były uczestnik nie jest aktywny na Instagramie, a po zakończeniu przygody w hicie Telewizyjnej Jedynki raczej unika rozgłosu, to teraz w sieci pojawiły się jego najnowsze zdjęcia. Fotki opublikowała była uczestniczka "Sanatorium miłości" i to właśnie ona zdradziła, co słychać u Stanisława!

Stanisław z "Rolnik szuka żony" świętuje wielki sukces

Stanisław wystąpił w ósmej edycji "Rolnik szuka żony", a o jego serce walczyły: Roksana, Teresa i Aleksandra. Niestety, rolnik odrzucił wszystkie kandydatki i nie znalazł miłości w programie. Po jakimś czasie okazało się, że w życiu Stanisława pojawiła się tajemnicza kobieta jednak rolnik dbał o prywatność i nie opowiadał o swoim życiu uczuciowym. Stanisław założył własne konto na Instagramie, ale już od dawna nie publikuje nowych wpisów i zdjęć. Co ciekawe, ostatnio nowe fotki rolnika pojawiły się na profilu Anity z "Sanatorium miłości" i to właśnie ona przekazała wspaniałe wieści!

Była uczestniczka "Sanatorium miłości" opublikowała wspólne kadry ze Stanisławem i poinformowała o jego wielkim sukcesie. Okazuje się, że Stanisław z ósmej edycji "Rolnik szuka żony" oraz Jakub z szóstego sezonu hitu TVP odebrali ostatnio wyjątkowe nagrody.

Rolnicze Oscary czyli Gala Finałowa Konkursu Najlepszy Rolnik Roku w WielkopolsceWszystko to w Poznaniu w imponującej Sali Ziemi na terenie Targów Poznańskich. Gratulacje dla Jakuba Napierały i Stasia Pytlarza z rodzicami.

Internauci od razu ruszyli z gratulacjami dla laureatów konkursu.

Tylko spójrzcie na zdjęcia z imprezy!

Instagram @anitanowickaoficjalnie

Stanisławowi i Jakubowi z "Rolnik szuka żony" serdecznie gratulujemy! Oglądaliście szóstą i ósmą edycję programu TVP z ich udziałem?