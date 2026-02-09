Sławomir Zapała i Magdalena "Kajra" Kajrowicz od 2014 roku tworzą wspólnie muzyczny projekt "Sławomir". Ich przeboje, takie jak "Miłość w Zakopanem" czy "Syrenka" zna cała Polska. Para przez lata łączyła występy estradowe z prowadzeniem teleturnieju „Tak to leciało” w Telewizji Polskiej. Jednak wszystko zmieniło się w 2024 roku, gdy w wyniku zmian personalnych zastąpił ich Kacper Kuszewski. To wtedy zdecydowali, że skupią się wyłącznie na działalności muzycznej.

Sławomir Zapała i Kajra mają powód do dumy

Kanał Sławomira i Kajry na YouTube zdobył upragniony milion subskrybentów. Jest to efekt 12 lat nieprzerwanej pracy. W 2025 roku wydali kolejny album "Cudowronek" a ich internetowe profile cieszyły się coraz większym zainteresowaniem. Przełom nastąpił po 12 latach od startu projektu, a właśnie teraz ogłosili, że ich kanał na YouTube przekroczył granicę 1 000 000 subskrypcji.

Sam Sławomir podkreślił w oficjalnym komunikacie, jak długo czekali na ten moment i jak wiele zawdzięczają żonie, Magdalenie Kajrowicz.

Cześć tu Sławomir. Mam zaszczyt ogłosić, że po 12 latach radosnej pracy zdobyliśmy 1000 000 SUBSKRYBENTÓW na kanale You Tube. Pięknie dziękuję mojej żonie @superkajra , która od samego początku w nas wierzyła i wspierała - napisał na Instagramie Sławomir.

Sławomir docenił również zaangażowanie współpracowników oraz ogromne wsparcie fanów.

Zapowiedź kolejnych muzycznych premier w 2026 roku

Sukces miliona subskrybentów nie pojawił się znikąd, ponieważ jest to wynik wieloletniej, konsekwentnej pracy oraz zdolności do odnajdywania się w nowych okolicznościach. Sławomir i Kajra nie ukrywają, że taki wynik zobowiązuje, a wsparcie fanów motywuje ich do dalszego działania.

Taki wynik zobowiązuje, więc szykujcie się w tym roku na niezwykłe premiery muzyczne - ogłosił Sławomir

Muzyk ogłosił kolejne nowości, a także przyznał to, że bez widzów, którzy towarzyszą im od lat, ten sukces nie byłby możliwy. Wdzięczność i wzruszenie w słowach małżonków widać było wyraźnie, a komentarze pod oficjalnym ogłoszeniem zalała fala gratulacji od fanów.