Krystyna Prońko to niekwestionowana ikona polskiej sceny jazzowej, a jej utwory mimo upływu lat doskonale znają starsze i młodsze pokolenia Polaków. Co autorka hitu "Jesteś lekiem na całe zło" sądzi o młodych gwiazdach, między innymi Roksanie Węgiel? Zaskakujące słowa!

Krystyna Prońko komentuje karierę Roksany Węgiel

Fani mieli okazję posłuchać utworów Krystyny Prońko podczas Top Of The Top Sopot Festival, a nam wokalistka zdradziła, czy słucha muzyki artystów młodego pokolenia i co sądzi o ich twórczości, między innymi o dokonaniach Roksany Węgiel. Trzeba przyznać, że 76-letnia gwiazda zdecydowanie nie gryzła się w język!

- Uważam, że dzieci nie powinno się wpuszczać na scenę - odpowiedziała Krystyna Prońko na pytanie naszej reporterki o to, czy śledzi muzyczne dokonania Roksany Węgiel.

Krystyna Prońko wyjaśniła też, co stoi za jej przekonaniem o tym, że młode gwiazdy nie powinny wkraczać tak szybko do show biznesu. Jakie są tego powody? Zobaczcie naszą rozmowę z Krystyną Prońko!

