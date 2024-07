Kasia Gajewska do wykonania tego makijażu użyła:

• Podkład Healthy Mix nr 53 Bourjois

• Korektor Lasting Perfection Collection 2000

• Puder Lexury Powder Cameo Ben Nye

• Brwi Aqua Brow nr 25 Make Up For Ever

• Czarna kredka Color Riche Le Smoky nr 201 L’Oreal

• Czarny cień Bulletproof Sugarpill

• Pigment Stella Sugarpill

• Tusz 2000Calorie MaxFactor

• Rzęsy ‚Girl You Crazy’ Velour Lashes

• Bronzer nr 01 Shiseido

• Rozświetlacz Shimmer Brick Bobbi Brown

• Błyszczyk nr 571 Eveline