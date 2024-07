Dzisiaj około godziny 4.00 nad ranem polskiego czasu dotarła do nas przykra wiadomość zza oceanu, zmarła Whitney Houston. Jedna z najpopularniejszych piosenkarek lat 80. i 90. Żyła 48 lat.

Reklama

Whitney Houston urodziła się 9 sierpnia 1963 roku w Newark, w stanie New Jersey. W ciągu ponad 20 lat kariery stała się jedną z gwiazd wiodących prym na największych światowych listach przebojów. Jest pierwszą wokalistką, której siedem kolejnych singli znalazło się na szczycie amerykańskiej listy Billboard. Tym najsłynniejszym jest oczywiście ballada "I Will Always Love You" (cover Dolly Parton) z filmu "Bodyguard".

W marcu 1985 roku ukazała się debiutancka płyta "Whitney Houston". Debiut płytowy znalazł się dość szybko na szczycie listy "Billboardu" i łącznie sprzedał się w nakładzie 13 milionów egzemplarzy i odniósł największy sukces z pośród wszystkich wydanych przez gwiazdę płyt. Łącznie wydała 7 albumów, ostatni "I Look To You" w 2009 roku.

Życie rodzinnie Whitney nie układało się jednak najlepiej. Od samego początku mówiło się o awanturach, używaniu przemocy przez Browna. Para doczekała się wprawdzie narodzin córeczki Bobbi Kristiny, ale sielanka trwała krótko. Kilka razy pojawiały się doniesienia o rozpadzie małżeństwa Whitney Houston. Piosenkarka jednak za każdym razem dawała swemu mężowi kolejne szanse. Z czasem coraz częściej pojawiały się plotki o nadużywaniu przez nią narkotyków oraz bójkach w domu, które okazały się niestety prawdziwe. Nancy Seltzer, rzeczniczka prasowa artystki, co rusz musiała przygotowywać oświadczenia dla mediów w kontrowersyjnych kwestiach.

Houston zmarła dziś w Los Angeles ok. godziny 2:00 czasu polskiego w swoim pokoju w the Beverly Hilton hotel, mimo reanimacji lekarzy. Przyczyny śmierci nie są jeszcze znane. Houston od lat walczyła z uzależnieniem od narkotyków. Zmarła dzień przed 54. ceremonią rozdania nagród Grammy. Planowała kolejne produkcje na 2012 rok, które przerwała nagła śmierć. Ostatni raz zaśpiewała trzy dni temu, 9 lutego 2012 roku, podczas Grammy Party utwór "Yes Jesus Loves Me".

Zobacz także

Reklama

chimera