Ile razy w tygodniu sprzątasz łazienkę po tym, jak twój partner goli w niej brodę? Wchodzisz zaraz po nim, a tam wokoło pełno włosków, które, mówiąc delikatnie, bardzo cię irytują... Okazuje się, że marka Philips znalazła rozwiązanie! Pokochasz to - nowy Trymer Philips 7000 do zarostu z systemem zasysania jest nie tylko wygodny w użyciu, ale też nie pozostawia po przystrzyżeniu zarostu żadnych śladów! Chcesz zobaczyć, czy to działa? Weź udział w naszym konkursie i wygraj nowy Trymer Philips 7000 dla swojego partnera!

Reklama

KONKURS

Rozwiąż zadanie konkursowe:

1. Kliknij w poniższą grafikę lub link w formularzu i pobierz Trendbook Akademii Stylizacji Zarostu

2. Napisz, którą stylizację zaproponowałabyś swojemu mężczyźnie.

3. Uzasadnij swój wybór.

4. Wypełnij formularz umieszczony na końcu artykułu i wyślij zgłoszenie.

NAGRODY

Do wygrania 3 Trymery 7000 marki Philips z systemem zasysania ściętego zarostu!

Zobacz także

Barber Wojtek Golik w akcji.

Materiały Prasowe

Chcesz dowiedzieć się, jak działa Trymer 7000 marki Philips? Barber Wojtek Golik, który odpowiada za metamorfozy Philipsa przeprowadzone przez Akademię Stylizacji Zarostu wyjaśnia:

"Zasysa trymowane włosy do specjalnego pojemniczka i nie trzeba czyścić łazienki po każdym przycinaniu zarostu. To bardzo ciekawy pomysł, który rozwiązuje wiele problemów domowych i zamyka dyskusję na temat męskiego „brudzenia” przy trymowaniu zarostu. Dla mnie istotna jest też nasadka grzebieniowa w trymerze serii 7000, która jest na tyle elastyczna, że dostosowuje się do kształtu twarzy. To ważne przy średnim i krótkim zaroście, bo długą brodę możemy pielęgnować każdym trymerem bez nasadek, samym nagim ostrzem".

eos

Metamorfozy przeprowadzone przez Wojtka Golika są spektakularne! Ale nie byłoby takiego efektu, gyby nie wsparcie Dawida Wolińskiego! Projektant zajął się stylizacją poddawanych metamorfozie mężczyzn. I jak zwykle trafił w dziesiątkę! ZOBACZ wybrane przez nas efekty tej współpracy.

STYLIZACJA NA WSPÓŁCZESNEGO DANDYSA:

Przed Po

Materiały Prasowe

Wow! Co za... broda!

Materiały Prasowe

STYLIZACJA "SIŁA SPOKOJU":

Przed Po

Materiały Prasowe

Spektakularny efekt! Broda + stylizacja Dawida Wolińskiego

Materiały Prasowe

Pozostałe metamorfozy znajdziesz w Trendbooku Akademii Stylizacji Zarostu. Zainspiruj się i weź udział w naszym konkursie!



Wybraliśmy najlepsze zgłoszenia. Wszystkim dziękujemy za udział w naszym konkursie i serdecznie gratulujemy laureatkom!

Trymer 7000 marki Philips wygrały:

Anna O., Inowrocław

Barbara M., Bolesław

Walentyna P., Białystok