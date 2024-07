Zwycięzca 5 edycji konkursu Fashion Designer Awards pojedzie na staż do Kopenhagi do atelier Anne Sofie Madsen, która osobiście pracowała z Johnem Galliano i Alexandrem McQeenem.

Zwycięzca Fashion Designer Awards będzie miał okazję pod okiem znakomitej projektantki Anne Sofie Madsen - honorowego przewodniczącego jury oraz gościa specjalnego FDA, przygotować kolekcję na Fashion Week w Kopenhadze.

Anne Sofie Madsen - ukończyła Royal Danish Academy of Fine Arts. Swoje umiejętności rozwijała pod okiem mistrzów Johna Galliano dla Diora w Paryżu i pracując jako Junior Designer dla Alexandra McQeena w Londynie. W 2010 r. na londyńskim Fashion Weeku została okrzyknięta niesamowitym talentem. Następnie pokazem na kopenhaskim Fashion Weeku wzbudziła ogromne zainteresowanie amerykańskiego VOGUE.

Nagrody:

I miejsce :

1) staż w atelier Ann Sophie Madsen

2) wyjazd do Francji na targi tkanin TISSU PREMIER , na które zaprasza Cisowianka Perlage. Partner Strategiczny Konkursu

3) 15.000 zł. od Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru

4) 2,5 letnie stypendium w MSKPU

II i III miejsce :

1) roczne stypendium w MSKPU

Wybrani finaliści otrzymają staż w redakcji magazynu VIVA MODA oraz staż w atelier BohoBoco.

Przy konkursie Fashion Designer Awards wystartowała także akcja KAZAR DESIGN PROJECT. Zwycięzca projektu pojedzie w nagrodę na kurs Introduction to Footwear Design w London College of Fashion, a co najważniejsze jego zwycięski model zostanie włączony do kolekcji i będzie dostępny w salonach KAZAR.

Wszyscy półfinaliści podczas półfinału FDA w Złotych Tarasach otrzymają:

1) książkę „Encyklopedia materiałów odzieżowych” ( wyd. Arkady),

2) książkę " Paryż. Miasto miłości w czasah Belle Epoque" (wyd. PWN)

3) Film DVD - „Amelia” (Gutek Film)

4) Memo Pady (Boogie by Design)



Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego 2013 roku