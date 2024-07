Po raz pierwszy miesięcznik "Twoje Dziecko" i Fundacja Przyjaciółka organizuje aukcję kultowych prac jeszcze bardziej kultowych autorów ilustracji dziecięcych. Na pewno niektóre z nich poznacie - bo to obrazki z książek z dzieciństwa.

Reklama

Całkowity dochód z aukcji przekazany zostanie na małych podopiecznych Fundacji Przyjaciółka.

Wspieramy ważne inicjatywy!

Serdeczne podziękowania partnerom aukcji:

Za wspaniałą oprawę aukcji - dosłownie i w przenośni- dziękujemy firmie Nielsen Polska SA,

Za najwspanialsze słodkości serwowane podczas aukcji firmie Sweet Home,

Za dokumentację wydarzeń Maciaga.pl,

Za nieocenione wsparcie poligraficzne firmie GIMPO, oraz za organizację wystawy i aukcji Galerii Autograf!"

Już po aukcji!

w sobotę 6 czerwca odbyła się wspaniała aukcja charytatywna "Obrazki do pokoju Twojego Dziecka". Zdecydowana większość prac została sprzedana, pozostałe kilka obrazków wciąż jest do kupienia i wygląda na to, że szybko pójdą pod młotek. Aukcja zakończyła się wielkim sukcesem. W organizacji całego przedsięwzięcia pomogło redakcji TDZ kilka firm oraz osób, a wśród nich m.in. Kasia Cichopek.

Reklama

Na zdjęciach poniżej znajdują się: Joanna Luberadzka Gruca - Fundacja "Przyjaciółka", Jacek Balant- dyrektor generalny Nielsen Polska, Katarzyna Cichopek, oraz Magdalena Klimkowska- red. naczelna miesięcznika "Twoje Dziecko".