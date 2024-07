Weronika Sowa, czyli jedna z najpopularniejszych polskich Influencerek już nie raz eksperymentowała ze swoim wyglądem. Zawsze jednak jest szczera ze swoimi fanami i chętnie opowiada, co poprawiła w swojej urodzie. Gwiazda Youtube'a zdecydowała się nawet opowiedzieć o swojej operacji powiększenia biustu. Było to wielkie marzenie Wersow, które spełniło się w ubiegłym roku.

Reklama

Zobacz także: Gdzie odbędzie się ślub i wesele Friza i Wersow? "Chcielibyśmy tak po naszemu"! Czyli jak?

Z kolei jakiś czas temu Weronika Sowa pochwaliła się pewnym kosmetycznym zabiegiem, dzięki któremu upiększyła swój uśmiech. Mianowicie chodzi o przyklejenie diamencików do zębów! Wersow zdecydowała się na naprawdę dużą ilość diamencików, ale jak przyznała szczerze w rozmowie z naszą reporterką, nie do końca jest z tego zadowolona. Chodzi przede wszystkim o to, że jest to dla niej na co dzień dość niewygodne.

- Zdecydowałam się na przyklejenie takich diamencików. Myślę, że to nie będzie na stałe. Już gdzieś tam planuje je sobie ściągnąć ze względu na to, że trochę czuję się jak w aparacie i jest to trochę niewygodne na co dzień - przyznała Wersow przed naszą kamerą.

Zobacz także: Jaką suknię ślubną będzie miała Wersow? Jeden pomysł mocno ją rozbawił

Co jeszcze zdradziła na ten temat? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Zobacz także