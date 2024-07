Zagraniczna kariera Weroniki Rosati w tym roku ma się całkiem dobrze. Niedawno pisaliśmy, że w najbliższym czasie na ekrany kin wejdzie aż 5 filmów z udziałem polskiej aktorki (zobacz). W sieci pojawił się właśnie plakat jednego z obrazów, w którym zobaczymy rodzimą gwiazdę.

Rosati zagrała w produkcji "Battle Of The Year". Film opowiada historię B-boy'ów, którzy biorą udział w światowym turnieju tańca ulicznego. Polską aktorkę zobaczymy obok takich gwiazd jak Josh Holloway czy Chris Brown.

Polka pojawiła się również na oficjalnym amerykańskim plakacie promującym film. Aktorkę widzimy w scenie miłosnego uniesienia, gdy całuje się z jednym z bohaterów obrazu.

Rola Weroniki Rosati w "Battle Of The Year" z pewnością nie jest duża, jednak w Stanach kinowe produkcje o tematyce tanecznej cieszą się sporą popularnością, wiec Polkę na ekranie zobaczą tysiące widzów. Kto wie, może ktoś dostrzeże w niej potencjał i już niebawem, to jej twarz będzie na pierwszym planie na plakatach i billboardach. Film w polskich kinach pojawi się 25 października.

