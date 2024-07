Każda wizyta Weroniki Rosati w Polsce budzi spore emocje. Zwłaszcza po rozstaniu aktorki z Piotrem Adamczykiem, o którym Rosati nie chce zbyt wiele mówić. Obecnie pracuje w Polsce na planie dwóch produkcji - drugiego sezonu serialu “Strażacy” oraz polsko-amerykańskiego filmu “Music, War and Love”, do którego zdjęcia powstają w Łodzi. Na planach obu produkcji pracuje z Maćkiem Zakościelnym. Co o współpracy z Maćkiem powiedziała nam aktorka?

Weronika Rosati ma romans z Maćkiem Zakościelnym?

Przyjeżdżam do Polski i gram w Strażakach 2 z Maćkiem Zakościelnym i w filmie z Maćkiem Zakościelnym. On chyba mnie śledzi, bo nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć! Z Maćkiem kumplujemy się od lat, mamy wspólnych znajomych, więc to wielka przyjemność pracować razem.

Weronika Rosati spotykała się już z Piotrem Adamczykiem, więc i teraz nie brakuje plotek, że z Maćkiem Zakościelnym łączy ją coś więcej niż praca. Co ona na to?

“Ja mam wielu przyjaciół mężczyzn i dziwi mnie, że gdziekolwiek wejdę na plan to od razy jest jakaś plotka. Aż strach zrobić sobie selfie!”, dodaje aktorka.

Rozumiemy, że Weronikę może to irytować, ale trzeba przyznać, że byliby piękną parą :-)

