Weronika Rosati jest w 5. miesiącu ciąży. 33-letnia aktorka spodziewa się swojego pierwszego potomka. Ojcem dziecka jest partner gwiazdy, 50-letni lekarz Robert Śmigielski, z którym Weronika Rosati spotyka się od dłuższego czasu. Maleństwo pojawi się na świecie późną jesienią tego roku. Na razie nie jest znana jego płeć. Aktorka nie kryje swojego szczęścia! Czy już wkrótce będzie miała kolejny wielki powód do radości?

Weronika Rosati planuje ślub?

Weronika Rosati i Robert Śmigielski już za kilka miesięcy zostaną rodzicami. Czy w związku z tym planują również ślub, aby zalegalizować swój związek? Ich związek trwa już ponad rok i jest poważny, na co wskazuje ciąża Weroniki. Okazuje się, jednak, że para na razie nie zamierza powiedzieć sobie sakramentalnego "tak". Jak informuje "Fakt", Weronika Rosati nie planuje wychodzić za mąż. Według doniesień tabloidu, gwiazda nigdy nie marzyła o tym, by stanąć na ślubnym kobiercu, a ciąża nie zmieniła jej podejścia do małżeństwa. Zatem wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie nie zobaczymy aktorki w sukni ślubnej. A szkoda! Weronika pięknie wygląda w bieli.

