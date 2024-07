4 z 5

Weronika Marczuk: „Muszę wrócić do przerwanego życia. Tego potrzebują też moi bliscy. Mama, która wciąż rozpacza z powodu tego, co mnie spotkało. Powtarza, że zamiast rodzić dzieci, znowu tracę czas. Ojciec też jest załamany. Nie wiem, co będzie dalej”.