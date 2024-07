W ostatnich miesiącach życie Weroniki Książkiewicz bardzo się zmieniło - gwiazda odnalazła miłość i wyjechała z synem do Hiszpanii by pracować tam jako modelka. Również w życiu Edyty Herbuś zaszło wiele zmian. Po aferze z Małgorzatą Herde, postanowiła naładować baterię w gorących Włoszech. Przypomnijmy: Herbuś znów szczęśliwa. Uciekła przed problemami za granicę

Ostatnio na salonach częściej pojawiała się Weronika, która wzięła ostatnio udział w kilku pokazach mody. Jednak aktorka absolutnie nie uważa się za celebrytkę. W rozmowie z Agencją X-News była oburzona pytaniem o to kim jest prawdziwy celebryta. Przy okazji dostało się właśnie Edycie Herbuś:

Co to jest za określenie prawdziwy celebryta? Ja nie wiem, może powinieneś Edytę Herbuś o to określenie zapytać. Przepraszam Edyta, jakoś tak wyszło (śmiech). Nie wiem - co to prawdziwy celebryta. Ja nie jestem celebrytką, jestem aktorką, skończyłam szkołę, więc nie mam pojęcia kto to jest - powiedziała Książkiewicz