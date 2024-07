Kasia Sowińska już od kilku lat mieszka i pracuje w Ameryce. Piosenkarka dzięki występom z latynoską gwiazdą Louisem Miguelem, pojawia się na wielkich imprezach i galach. Kilka miesięcy temu Sowińska bawiła się w towarzystwie największych gwiazd podczas gali na rozdaniu Złotych Globów. Zobacz: Sowińska w pięknej kreacji na Złotych Globach. Bawiła się z największymi gwiazdami [FOTO]

Okazuje się, że Kasia Sowińska to jedna z najlepszych przyjaciółek Anny Wendzikowskiej. Prezenterka w rozmowie z Lifestylenewseria.pl opowiedziała o początkach ich znajomości, oraz o relacjach jakie je łączą. To właśnie aktorka pomogła Wendzikowskiej, gdy prezenterka rozpoczęła studia w Londynie.

- Skontaktowała mnie z mnóstwem swoich przyjaciół, którzy mi bardzo pomogli w wielu sprawach, chociażby w znalezieniu mieszkania. Ta nasza przyjaźń trwa już dosyć długo. Nie zawsze jesteśmy tak samo blisko, bo często się zdarza tak, że mieszkamy w zupełnie innych miejscach. Ale jak byśmy się nawet nie widziały kilka miesięcy, to jka się spotykamy, to wracamy do tego samego punktu, w którym skończyłyśmy- zdradza Wendzikowska. Obie jesteśmy obywatelkami świata. Czuję się bardzo mocno związana z Polską i czuję się Polką, ale jest mi bardzo łatwo zrozumieć też mentalność innych Europejczyków i Amerykanów. Na tyle dużo czasu spędziłam za granicą i na tyle mam otwartą głowę oraz tolerancyjne i pełne akceptacji podejście do ludzi, których poznaje, do nowych kultur, że dobrze się dogaduję z ludźmi i dobrze czuję się za granicą.